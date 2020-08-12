Son dakika: Araç muayene süreleri uzatıldı! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu

SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile ülkemizde de sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor.

Salgın sürecinin başından itibaren tüm ulaşım modlarında aldığı tedbirler ile birlikte ulaşım hizmetlerinin kesintisiz ve kontrollü olarak sürdürülmesini sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son olarak araç muayene sürelerini uzatma kararı aldı.