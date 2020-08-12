Son dakika: Araç muayene süreleri uzatıldı! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu
Son dakika... Araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak olan araç muayene süreleri ileri bir tarihe ötelendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile ülkemizde de sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor.
Salgın sürecinin başından itibaren tüm ulaşım modlarında aldığı tedbirler ile birlikte ulaşım hizmetlerinin kesintisiz ve kontrollü olarak sürdürülmesini sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son olarak araç muayene sürelerini uzatma kararı aldı.
ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA OLUŞACAK YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya yönelik yapılan açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götüren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerini uzatma kararı alındığı belirtildi.
BAKANLIK ARAÇ MUAYENE SÜRELERİNİ 30 EYLÜL'E KADAR UZATTI
Açıklamada, 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.