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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , şehit olan özel harekat polisleri ve 'ün ailelerine başsağlığı diledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazası sonucu şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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