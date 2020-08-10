Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor!

EMLAK OFİSİNE YERİNDE TEFTİŞ!

Yetki belgesi alma süreçlerine ilişkin ise önceden yapılan müracaat sonrası bakanlık temsilcileri tarafından yerinde yapılan teftişler sonrasında yetki belgesi verildiğini kaydeden Aşa, bu teftişlerde bahsedilen adreste emlakçılık işinin yapılıp yapılmadığı, ikinci bir işin olup olmadığı ve söz konusu yerin home office olup olmadığına bakıldığını belirtti. Aşa, ev ofise hiçbir şekilde izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Bakanlık personeli teftişiyle yapılan inceleme sonrasında yetki belgesi verilmesi şeklindeki uygulamada pandemi süreci ile birlikte değişikliğe gidildiğini dile getiren Aşa, ruhsat yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile emlakçıların da belediyeden ruhsat alması ve bu ruhsat ile yetki belgesi için başvuru yapmasının gündemde olduğunu söyledi.

Aşa, bu uygulama ile bakanlık artık belediyeden alınan ruhsat üzerinden ilgili kişinin yetki belgesini sisteme yükleyecek diye konuştu.