Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi denetiminde yeni dönem!

Tebliğ, bu durumların ortadan kaldırılması amacıyla planlanan "izaha davet" müessesesine ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Buna göre, "izaha davet" müessesesinde, izaha davet edilen mükelleflerle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucu, vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılanların konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesi önleniyor veya vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda mükellefler belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korunuyor

Uygulamada, bakanlık birimleri tarafından vergi ziyaına uğrandığına delalet eden emareler bulunması halinde, haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilecek ve bu mükelleflerin 30 gün içinde ilgili komisyona izahta bulunmaları beklenecek.