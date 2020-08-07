SGK uyardı! İşte son tarih

26 Ağustos'a kadar işverenler verecekleri beyannamelerinde çalışanların meslek kodunu da doğru girmekle yükümlü olacak. Aksi takdirde, her çalışan için ceza ödenecek. Böylece her meslek için asgari ücret üzerinden prim ödenmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da, konuyla ilgili bir uyarı yayınladı. SGK'nın uyarısında, 15 Temmuz 2016 tarih 6728 sayılı Kanunla, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Buna göre, sigortalıların, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirilmesi gerektiği belirtilen uyarı yazısında, gerçeğe aykırı her bildirim için, her sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Uyarı yazısında şöyle denildi: "Türkiye genelinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu çerçevede yapılacak olan bildirimlerde yukarıda bahsi geçen hususların dikkate alınması işverenlerimize önemle duyurulur."Meslek koduyla bildirim yapılması uygulaması, ücretlerin eksik bildirilmesi ve çalışanların büyük bölümünün asgari ücret üzerinden sigortalanmasına karşı bir önlem olarak gündeme geldi. Böylelikle orta vadede, belli meslek gruplarının asgari ücret üzerinden primlerinin yatırılmasının engellenmesi ve denetimler yapılırken mesleklerdeki asgari gelir seviyelerinin de dikkate alınması amaçlanıyor.