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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş likidite hamlesi! Yarıya düşürüldü

Son dakika haberine göre , açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkanlarının yarıya düşürüldüğünü açıkladı. 'den yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." denildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş likidite hamlesi! Yarıya düşürüldü

TCMB, açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkanlarının yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." denildi

TCMB dünkü açıklamasında, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerini yakından izlemekte olduğunu belirterek, "Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır." ifadelerini kullanmıştı

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