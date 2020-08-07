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İletişim Başkanlığı: Ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği bilinmektedir

İletişim Başkanı , "Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. , salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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İletişim Başkanlığı: Ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği bilinmektedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ekonomiye yönelik yapılan manipülatif saldırılara ilişkin son dakika açıklaması geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde son 18 yılda büyük bir şahlanış dönemine giren Türkiye'nin yükselişi, dış mihrakların ve küresel sömürü düzeni baronlarının kirli oyunlarıyla inkıtaya uğratılmak istenmektedir.

"SAĞLIK VE EKONOMİ SİSTEMİYLE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLMUŞTUR"

Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur.

"KAN EMİCİ ODAKLARIN OYUNLARINI BOŞA DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Ülkemizin ekonomik yükselişi ve Akdeniz'in barış diyarı olabilmesi için kararlılıkla savunduğu tezleri, yıllarca sömürü çarkını işleten kan emici odakların oyunlarını boşa düşürmüştür.

Milli ve bağımsız ekonomi için attığımız her adım, küresel sömürü çetelerini Türkiye'ye karşı üstü örtülü kirli bir operasyona zorlamıştır. Başarılı ekonomi yönetimi ve güçlü liderlik ile tüm oyunları bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

ALGI OPERASYONLARIYLA DİZ ÇÖKTÜRÜLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR

2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarında 4,5 puan ile; G-20 ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında açık farkla birinci olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değildir.

Ekonomimiz her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir. Tüm ekonomik veriler, tablolar, grafikler ve rakamlar Türkiye'nin ekonomik gücünü dost düşman herkese göstermektedir."

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