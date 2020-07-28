Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önemli detayı açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan beraberindeki Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği'nce düzenlenen 'Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi' konulu programa katıldı.

"SANAL TİCARET HEYETLERİ..."

Programda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "Pandemi koşullarında gerçekleştirilen bu ziyaret, 2 ülkenin çok boyutlu tarihsel ilişkilerinde bir göstergesidir. Tüm ülkeleri etkisine alan pandemi sağlık kadar ekonomileri de etkilemiş oldu. Aldığımız güçlü önlemler sayesinde Türkiye'nin pandemiden en az etkilenen ülkeler arasına girmesini sağladık. Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır. Pandemi döneminde ticaretin durulması yeni yöntemler geliştirdik. Temassız ticaret losyonumuzla ihracatımızı dış ticaretimizi şoför değiştirerek bir şekilde gerçekleştirdik. Sanal ticaret heyetleri fuarlar ciddi anlamda katılımcılar sağladık. Özbekistanla Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik iş birliği anlaşmasını imzaladık" dedi.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Pekcan, 61 eylem planını oluşturduklarını ve bu planı da yarın gözden geçireceklerini ifade ederek, "Ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde sayın Umurzakov ile ortak adımları geliştireceğiz. Tabi bu süreçte bizim müşavirlerimiz Özbekistan'daki fırsatları tanıtmış iş adamlarına 23 Haziran'da Türk-Özbek iş adamlarıyla bir araya geldik. 29'unda sanal ticaret ekibiyle bir araya geldik. Biz pandemi döneminde de kesintisiz ilişkilerimize devam ettirdik. Sayın başbakan yardımcısıyla Türk Konseyi Ticaret Bakanlarıyla ve gümrük idaresi başkanlarıyla videokonferans yöntemiyle bir araya geldik. Kendileriyle temassız ticaret konusunda paylaşımlarımızı paylaştık. Basitleştirilmiş gümrük gibi en azından Türk Konseyi ülkeleri arasında demiryolları ticaretin artırılması, Bakü Tiflis Kars demiryolu hattının daha fazla kullanılması hem geçiş kotların azaltılması hem de bu süreçte gümrük süreçlerini iş birliği gibi yol haritaları belirledik. Özbekistan ile ticareti ilişkilerimiz geçtiğimiz yıl yüzde 24.6 artarak 2.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sene ilk ayda ticaretimiz yüzde 16 azaldı. Ama biz bugünden itibaren bu ticaretin yeniden ivmelenerek Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyarlık dolarlık hedefine ulamasını istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan, konuşmasının sonunda, pandemi sonrası Özbekistanı ziyaret edeceğini belirtti. Program, plaket takdimleri ile son buldu.