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Rollic Games sahibi kimdir? Rollic Games kime, kaç paraya satıldı?

sahibi kimdir? Türk oyun firması Rollic Games’in 168 milyon dolara 'li oyun devi ’ya satıldığı açıklandı. Dünyaca ünlü oyun firması Zynga daha önce de Türk oyun firması 'i 1.8 milyar dolara satın almıştı. Rollic'in yüzde 80 hissesi 168 milyon dolar karşılığında satın alındı. Peki, Rollic Games sahibi kimdir? Rollic Games kime, kaç paraya satıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Rollic Games sahibi kimdir? Rollic Games kime, kaç paraya satıldı?

sahibi kimdir? Rollic Games kime, kaç paraya satıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. oyun devi , Türk firması 'in ardından Rollic Games'in de satın alındığı açıklandı. Peki, Rollic Games sahibi kimdir? Rollic Games kime, kaç paraya satıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

ROLLİC GAMES KAÇA SATILDI?

Reuters tarafından aktarılan satış anlaşmasınn detaylarına göre "G Knots 3D" ve " 3D" gibi "hypercusual" türündeki mobil oyunlarıyla bilinen Rollic; ilk etapta %80 oranında Zynga'ya devredildi. Anlaşma gereği, şirketin kalan %20'lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek ve böylece satış tamamlanmış olacak.

Elindeki oyun portföyünü şirketleri satın alarak genişletmeye devam eden Zynga, Rollic satışı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Zynga İcra Kurulu Başkanı Frank Gibeau; hypercusual türü oyunların, mobil cihazlarda en hızlı büyüyen oyunlar olduğunu belirtti. Gibeau, ayrıca şirket satın almanın yeni kullanıcılar kazanmak adına harika bir yol olduğunu vurguladı.

ABD'li firmanın bir diğer satın alımı da böylece gerçekleşmiş oldu. Aslında Zynga sadece Türk şirketlerini değil, dünya çapında kullanıcı kitlesi edinmeyi başaran diğer gözde şirketlerini de bünyesine katmaya devam ediyor. Şirket, daha önce Small Giant Games'i 560 milyon dolar, NaturalMotion'u da 527 milyon dolara satın almıştı.

ROLLİC GAMES SAHİBİ KİMDİR?

Burak Vardal tarafından kurulan Rollic Games ABD'li, firma Zynga tarafından satın alındı. Rollic'in birçok oyununun Amerika en çok satanlar arasında yer aldığı biliniyordu. Rollic'in sahibi olduğu bazı oyunlar şöyle:

Money Maker 3D

Fast DriverGold Rush 3D!

Tangle Master 3D

Repair Master 3D

Gun Gang

Baseball Heroes

Go Knots 3D

Car Restoration 3D

Touchdrawn

Wheel Smash

Wood Shop

Flipper Dunk

Color Circles 3D

Pick My Stuff

Overloaded!

Water Shooty

Picker 3D

Zero21 Solitaire

Pixel Shot 3D

Onnect

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