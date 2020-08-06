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TOKİ tarafından yaptırılan konut ve iş yerleri 11 Ağustos'ta satışa çıkacak

tarafından yaptırılan konut ve iş yerleri 11 Ağustos'ta açık artırma ile satışa çıkacak. Müzayede ’de bulanan TOKİ ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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TOKİ tarafından yaptırılan konut ve iş yerleri 11 Ağustos'ta satışa çıkacak

Binlerce vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapan tarafından yaptırılan konut ve iş yerleri açık arttırma ile satışa çıkıyor.

'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde bulunan 26 konut, Gebze'de 16 konut, merkezde 2 adet iş yeri, Balya, Bigadiç ve İvrindi'de 18 konut, İznik, Orhaneli ve Osmangazi'de 10 konut, , Tire ve Torbalı'da 15 konut, Babadağ'da 9 konut, Çardak'ta 5 iş yeri, Konya Ereğli'de 8 konut, Meram ve Sarayönü'nde 3 işyeri, merkezde 13 işyeri, Akçaabat'ta 2 konut, Araklı ve Ortahisar'da 9 işyeri açık artırma ile satışa sunuluyor.

Konut ve işyerleri için 11 Ağustos saat 10.00'da açık arttırma düzenlenecek.

Müzayede 'de bulanan TOKİ ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek. Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor.

Ayrıca müzayedeye internet üzerinden canlı olarak katılma imkanı da bulunuyor. Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor.

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