06 Ağustos 2020, Perşembe
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BDDK'dan çok önemli kredi açıklaması: İtibar etmeyin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kredi ihtiyaçları yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlardan karşılanmalı ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar edilmemeli" denildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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BDDK'dan çok önemli kredi açıklaması: İtibar etmeyin

'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 5411 sayılı 'nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için Kurumumuzdan gerekli izinlerin alınması zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan söz konusu faaliyetlerde bulunulması anılan Kanun kapsamında suç olarak nitelendirilmiştir" uyarısı yapıldı ve şöyle denildi:

"VATANDAŞLARIMIZDAN PARA TALEP EDİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

"Buna karşılık, son dönemde Kurumumuzdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlarımızdan para talep edildiği görülmektedir.

İTİBAR EDİLMEMELİ

Bu bağlamda, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca Kurumumuzun resmi internet adresinde (https://www.bddk.org.tr) yer alan 'Kuruluşlar' sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

"GEREKLİ YASAL YOLLARA BAŞVURULACAĞI TABİİDİR"

Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle suç işlediği tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

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