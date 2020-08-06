BDDK'dan çok önemli kredi açıklaması: İtibar etmeyin

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için Kurumumuzdan gerekli izinlerin alınması zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan söz konusu faaliyetlerde bulunulması anılan Kanun kapsamında suç olarak nitelendirilmiştir" uyarısı yapıldı ve şöyle denildi: