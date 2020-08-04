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Son dakika: 2020 Kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Temmuz ayı rakamlarının belli olmasının ardından kira artış oranları merak ediliyordu. Özellikle, ' TEFE oranı ile artışı ne kadar oldu' sorusu, ev sahibi ve kiracılar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 2020 ? Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Son dakika: 2020 Kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?

artış oranı ne kadar? ayı kira artış oranı belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı rakamlarının açıklanması ile beraber 2020 Ağustos ayı kira zammı artış oranı da belli oldu. Ağustos ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar yeni oranı üzerinden yenileme yapacak. Peki, 2020 ? Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

2020 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi () yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 11,51

Zam bedeli: 115 lira

Zamlı kira bedeli: 1.115 lira

TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.

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