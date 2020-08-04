Son dakika: 2020 Kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?

2020 Kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber 2020 Ağustos ayı kira zammı artış oranı da belli oldu. Ağustos ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar yeni zam oranı üzerinden yenileme yapacak. Peki, 2020 Kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

2020 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.