Ulusal ve bölgesel destekler sürecek!

Bakan Pekcan, esnafa "işletme kredisi, ticari kart, işe devam kredi desteği, temel ihtiyaç kredisi" ile dört koldan destek sağlandığını belirterek, "Salgınının seyri dikkatle takip ediliyor. Ticari faaliyetlerde yaşanan zararların telafi edilmesi için ulusal ve bölgesel bazda çalışmalar yapıyoruz" dedi. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları öncülüğünde ticaretin desteklenmesi için devreye alınan kredilendirme programlarının milyonlarca işletmeye nefes aldırdığını söyleyen Ticaret Bakanı Pekcan, bu süreçte alınan tedbirlerin sonuçlarına ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Halkbank tarafından, Hazine destekli faiz indirimli kredi uygulaması ile esnafa desteğin sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:



17.2 MİLYAR İŞLETME KREDİSİ

Halkbank tarafından 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı ve 6 aya kadar ödemesiz Hazine faiz destekli işletme kredisine 809 bin 374 esnaf başvurdu. Yaklaşık 700 bin esnafa kullandırılan kredi tutarı 17 milyar 217 milyon lira oldu. Kredi imkânından yararlanan esnaf ve sanatkarın 164 bini TESKOMB'a bağlı kooperatiflerin kefalet hizmetinden yararlanırken, 531 bin esnaf doğrudan bankadan kredi kullandı. Temmuz ayı itibarıyla kooperatiflerin kefaletiyle kullandırılan kredilerin toplam tutarı 4 milyar 62 milyon liraya ulaştı. Doğrudan bankaca yapılan kullandırımların toplam tutarı da 13 milyar 155 milyon lira olarak gerçekleşti.



10 MİLYARLIK KART LİMİTİ

Pandemi nedeniyle yaşanan finansman sıkıntısının önüne geçilmesi amacıyla Halkbank tarafından ötelenen ya da yapılandırılan kredi taksitlerinin toplam tutarı 3.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu imkândan yararlanan esnaf sayısı da 400 bine ulaştı. Halkbank kaynaklarıyla sunulan 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli kullanılabilen esnaf kredi kartından yaklaşık 530 bin esnaf yararlandı ve tahsis edilen tutar da 10 milyar 30 milyon lira oldu.



ULUSAL VE BÖLGESEL DESTEKLER SÜRECEK

Ruhsar Pekcan, Kovid-19'un seyrini dikkatle takip ettiklerini, ticari faaliyetlerde yaşanan olumsuzluklara ilişkin sektör ve meslek kuruluşları bazında değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti. Bakanlığın esnaf ve sanatkârların bu kapsamda uğradığı zararların telafi edilmesi için ulusal ve bölgesel bazda yapılabilecekler üzerine çalışma yaptığını kaydeden Pekcan, gelen önerileri de titizlikle değerlendirdiklerini ifade etti.

Sabah