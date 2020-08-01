Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem! | Son depremler
Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de sabah saat 06,43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 01.08.2020 07:19:22 AFAD 38.2041 27.0028 6.82 ML 1.6 Türkiye Izmir Menderes - - 478270
Detay 01.08.2020 06:52:31 AFAD 36.9595 28.2570 7.00 ML 1.1 Türkiye Mugla Marmaris - - 478268
Detay 01.08.2020 06:50:03 AFAD 36.9786 28.3081 7.00 ML 1.2 Türkiye Mugla Marmaris - - 478267
Detay 01.08.2020 06:45:47 AFAD 38.9828 27.9766 6.99 ML 1.5 Türkiye Manisa Akhisar - - 478269
Detay 01.08.2020 06:43:43 AFAD 34.3330 25.8630 35.30 Mw 4.2 - - - - Akdeniz, 478266
Detay 01.08.2020 05:52:39 AFAD 39.0115 28.0138 7.01 ML 3.0 Türkiye Manisa Akhisar - - 478265
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 01.08.2020 07:19:22 AFAD 38.2041 27.0028 6.82 ML 1.6 Türkiye Izmir Menderes - - 478270
Detay 01.08.2020 06:52:31 AFAD 36.9595 28.2570 7.00 ML 1.1 Türkiye Mugla Marmaris - - 478268
Detay 01.08.2020 06:50:03 AFAD 36.9786 28.3081 7.00 ML 1.2 Türkiye Mugla Marmaris - - 478267
Detay 01.08.2020 06:45:47 AFAD 38.9828 27.9766 6.99 ML 1.5 Türkiye Manisa Akhisar - - 478269
Detay 01.08.2020 06:43:43 AFAD 34.3330 25.8630 35.30 Mw 4.2 - - - - Akdeniz, 478266
Detay 01.08.2020 05:52:39 AFAD 39.0115 28.0138 7.01 ML 3.0 Türkiye Manisa Akhisar - - 478265