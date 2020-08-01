Turizmci ve esnafta düşük KDV coşkusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı yeni vergi indirimleri iş dünyasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Koronavirüsten etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda KDV oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yapılan indirimler, ikinci çeyrekteki kayıpların telafisi edilmesini sağlayacak ve son iki çeyreğin büyümesini hızlandıracak.



CİROLAR YÜZDE 30 ARTACAK

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatılırken, gerçekleştirilen KDV indirimleri ile birlikte önümüzdeki dönemde özellikle turizm ile yeme-içme sektöründe haziran ayında başlayan canlanmanın hızlanması bekleniyor. Pandemi sürecinde aldığı önlemler tüm dünyanın takdirini kazanan turizm sektöründe, bayram nedeniyle yaşanan hareketlilik alınan kararla yıl sonuna kadar devam edecek. Konaklama sektöründe ciroların yüzde 25-30 arasında artması, KDV indiriminden en fazla olumlu etkilenmesi beklenen sektörlerin başında gelen yeme-içmede ise ciroların yüzde 30'dan fazlası artması bekleniyor.



BAYRAM HEDİYESİ OLDU

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan ATO üyelerinin taleplerinden bazılarının daha olumlu sonuçlandığını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bazı hizmetlerde KDV ve kira stopaj indirimi gerçekleştireceği haberi, bu konuda talepleri olan üyelerimize bayram hediyesi oldu" ifadesini kullandı. Söz konusu vergi indirimlerinin tüccarlar için büyük anlam taşıdığını belirten Baran, "Bu destek için Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu bayram vuslat olsun dileğinde bulunmuştuk, güzel haberlere kavuştuk" ifadelerini kullandı.



KOBİ'LER NEFES ALACAK

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, vergi indirimlerinin KOBİ'ler ve esnafın yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacağını söyledi. Önel, iş yeri kiralamalarında uygulanan gelir vergisi stopajının yüzde 20'den 10'a düşürüldüğüne dikkati çekerek, "Bu vergi indirimleri maliyetlerde de ciddi azalmayı sağlayacak. Hizmetlerde ve ürünlerde fiyat indirimlerine sebep olacağı için enflasyon programına da pozitif katkı sağlayacak. İç piyasada canlılık yaratacak" dedi.



GIDA SEKTÖRÜ CANLANACAK

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin sektör adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, salgın sürecinden sonra darboğaza giren gıda sektörü için canlandırıcı etkisinin olacağını söyledi. İndirimin, sektörde ciro üzerinden en az yüzde 7'lik bir teşvik etkisi oluşturacağını dile getiren Tütünci, kararın haksız rekabeti ortadan kaldıracağını, merdivenaltı imalat yapan firmaların ürünlerinin tedarik zincirinde yer alamayacağını ifade etti.



İNDİRİMLER FİYATLARA YANSITILMALI

Hükümetin son KDV indirimi ile üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirten sektör temsilcileri, son düzenlemenin yaratacağı rahatlamanın ürün fiyatlarına yansıtılması gerektiğine dikkat çekti. Maliyetlerin azalacağı, bunun da ürün fiyatlarına yansıyarak enflasyonun da aşağı çekilmesine katkı sağlayacağı vurgulanıyor.



GIDADA FİYATLAR DÜŞECEK

Yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten temsilciler, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Bu iyileşme sektörümüz için cansuyu niteliği taşıyor" dedi. Bingöl, restoranlarda KDV indirimiyle yüzde 7'lik indirim uygulayacaklarını kaydederek, "Bu indirimimiz sayesinde cirolarımızda yüzde 20-30 aralığında artış bekliyoruz. İki milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörümüze bu zorlu süreçte son derece önemli bir destek sağlandı" dedi.



MAĞAZA KİRALARI İNDİRİLMELİ

Yıl sonuna kadar stopaj vergisinin yüzde 20'den 10'a, kiralamalardaki KDV'nin ise yüzde 18'den 8'e indirilmesi perakende sektöründe büyük memnuniyet oluşturdu. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bayram öncesi aldıkları müjdenin zor bir dönemden geçen markalar için çok önemli olduğunu belirterek, "Salgın sürecinde esnafa verilen kredi borçlarının 3 ay ertelenmesinin ardından stopaj ve kiralamalarda uygulanan KDV'nin indirilmesini çok isabetli bir adım oldu. Markalarımız adına Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Cadde mağazalarını yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti mülk sahiplerinden de bekliyoruz. Mülk sahiplerinin en az yıl sonuna kadar kiracılarıyla dayanışma içinde olmalarının ekonomimiz için büyük önem taşıdığını değerlendiriyoruz" dedi.



İŞTE YENİ KDV ORANLARI

* İş yeri kira gelir stopajı yüzde 20'den 10'a indirildi.

* İş yeri kiralama, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV yüzde 18'den 8'e çekildi.

* Konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV yüzde 8'den 1'e düşürüldü.



YANSIMASI NE OLACAK?

* İkinci çeyrekte pandemi ile yaşanan kayıplar telafi edilecek.

* Üçüncü vce son çeyrekte büyüme hızlanacak.

* İş dünyasının küresel rekabet gücü artracak.

* Firmalar maliyet düşüşünü fiyatlara yansıtacak.

* Fiyatlardaki düşüş enflasyonu aşağı çekecek.

* Gıdada cirolar % 20-30 artacak, fiyatlar % 7 düşecek.

* Kayıtdışılık azalacak.

* Mağaza kiralarında indirim gerçekleştirilecek.



İKİNCİ DALGAYA KARŞI KALKAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının Kovid sonrası iyileşmesinin en etkili hamlelerinden birisinin yapıldığını, salgına karşı KDV indiriminin "iş"e yaracağını vurguladı. Avdagiç, KDV indiriminin, olası ikinci dalgaya karşı iş dünyasının küresel rekabet gücünü artıracağını söyledi. Firmaların KDV indirimleri sayesinde oluşan avantajı mutlaka fiyatlarına yansıtmalarını isteyen Avdagiç, "Hükümet büyük bir fedakârlık yaptı" dedi. Avdagiç, yılın son iki çeyrek büyümesinin, KDV kaldıracıyla güçleneceğini söyledi.

Sabah