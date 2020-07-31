Emekli maaşına 382 TL zam! Emekli ek ödemelerinde artış olacak mı?

Emekli maaşına 382 TL zam var mı? Emekli ek ödemelerinde artış olacak mı? Sorularının yanıtı aranıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), "Emekli maaşlarında yüzde 4 yerine 8-10 arasında bir rakamın ek olarak ödenmesini istiyor" denildi. Eğer talep hayata geçerse emeklilerin alacağı ücret merak ediliyor. Peki, emeklilerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde...

Emeklilerin; yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle kazancı artıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini istiyor.