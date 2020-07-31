Emekli maaşına 382 TL zam! Emekli ek ödemelerinde artış olacak mı?
Emekli ek ödemelerinde artış olacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm emeklilere her ay ödenen ek ödemelerde artış olacağı iddiası yeniden gündeme geliyor. TÜED yaptığı açıklamada, " Maaşın yüzde 4'ü yerine 8-10 artış olarak ödensin diyor." denildi. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi kabul görürse artış nasıl olacak yanıtı aranıyor. Peki, Emekli ek ödemelerine artış olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Emekli maaşına 382 TL zam var mı? Emekli ek ödemelerinde artış olacak mı? Sorularının yanıtı aranıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), "Emekli maaşlarında yüzde 4 yerine 8-10 arasında bir rakamın ek olarak ödenmesini istiyor" denildi. Eğer talep hayata geçerse emeklilerin alacağı ücret merak ediliyor. Peki, emeklilerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde...
Emeklilerin; yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle kazancı artıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini istiyor.
EN YÜKSEK 637 TL
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.