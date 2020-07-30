30 Temmuz 2020, Perşembe
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TEM'de bayram yoğunluğu arttı

tatilinin başlamasıyla dışı seyahatler başladı. yolu geçişinde, Kurban Bayramı’nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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TEM'de bayram yoğunluğu arttı

'dan akşam saatlerinde yola çıkanlar, gişeleri ile İzmit Doğu gişeleri arasında yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluşturdu.

D-100 KARAYOLU AÇIK

Gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu İzmit şehir içi geçişinde ise akşam saatlerinde yoğunluk kalmadı. İzmit Batı gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu tercih eden sürücülerin vakit kazandığı gözlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOK

İstanbul- İzmir Otoyolu'nu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsü'nü rahat şekilde geçerek yollarına devam etti.

Eskihisar- Topçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesi'nde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam etti.

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