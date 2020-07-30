30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı müjdesi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı müjdesi

Son dakika haberleri... yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını %20’den %10’a Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde ’yi %18’den %8’e indirdik." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu bildirerek, pek çok faaliyet ve hizmette uygulanacak vergi indirimlerini açıkladı.

Albayrak, Twitter hesabından, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

KİRA STOPAJINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu aktaran Albayrak, "İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 1'e indirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, esnafı her alanda desteklemek için üzerlerine düşeni yaptıklarına işaret ederek, "Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

VERGİ İNDİRİMİ MÜJDE

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, vergi indirimlerinin detayları da yer aldı. Buna göre, KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8'e olarak uygulanacağı faaliyetler işyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, küçük ev aletleri bakım onarımı, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düğün-nikah organizasyonları, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv, bisiklet, motorsiklet bakım onarımı, terzi ve kuru temizleme olarak belirlendi.

KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüleceği hizmetler ise yeme-içme, sinema-tiyatro-müze giriş ücreti ile konaklama oldu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Kurban Bayramı müjdesi... Kira stopajı ve KDV oranlarında büyük indirim SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN KURBAN BAYRAMI MÜJDESİ... KİRA STOPAJI VE KDV ORANLARINDA BÜYÜK İNDİRİM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA