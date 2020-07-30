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Yola çıkacaklar dikkat! TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk hakim

'da, tatili için yola çıkanlar, ve yollarının kesiminde yoğunluk oluşturdu ancak ulaşımda aksama yaşanmadı. Yolda yönüne araç yoğunluğu yaşanırken, yönüne ise çok az sayıda araç geçtiği görüldü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Yola çıkacaklar dikkat! TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk hakim

tatili için yola çıkan tatilciler, ve yollarının geçişinde yoğunluk oluşturdu.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşladı ama durma noktasına gelmedi.

Polis, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirdi. Bolu Dağı geçişinde bu nedenle yoğunluk oluştu.

İSTANBUL İSTİKAMETİ BOŞ

Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yollarına devam etti. Yolun yönünde araç yoğunluğu göze çarpan, istikametinde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.

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