Yola çıkacaklar dikkat! TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk hakim

İSTANBUL İSTİKAMETİ BOŞ

Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yollarına devam etti. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarpan, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.