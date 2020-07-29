Borsada yatırım yapacaklar dikkat: Şirketin karnesine bakın
Endekslerin sadeleştiği borsaya yatırımcı ilgisi artarken uzmanlar ‘Hissesini alacağınız şirketin karnesini mutlaka öğrenin. Paranızı çöpe atmayın’ uyarısı yaptı.
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Endekslerin sadeleştiği borsaya yatırımcı ilgisi artarken, uzmanlar hisse senedi piyasasına yeni gireceklere tavsiyelerde bulunuyor. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, hisse senedi yatırımcısı olmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Gündoğdu, PARA dergisine şu değerlendirmeleri yaptı:
BORSADA uzun ya da kısa vadeli olarak bir şirketin hissesine yatırım yapmadan önce şirketin karnesi diye nitelendirebileceğimiz bazı özelliklerini mutlaka bilmeliyiz. Hissenin sadece adını, hangi işi yaptığını bilerek o hisseye yatırım yapmak, paranızı çöpe atmaktan farksızdır.
ZAMANI ve bilgisi kısıtlı olan bireysel yatırımcılar için hisse senetleri ve benzeri yatırımlardan al-sat yaparak kısa sürede yüksek getiri elde etmek mucizedir. Yatırımcılara söylenecek son söz: Rengi güzel diye aldanıp, bilmediğiniz sularda yüzmeyin.
HİSSE senedi piyasasının özünde risk vardır. En az bir kez kaybetmediyseniz henüz yatırımcı değilsiniz demektir.
Göksel Tekiner'in Para dergisindeki bazı şirketlerle ilgili teknik yorumları şöyle:
ENERJİSA: Teknik göstergelerde bozulma belirginleşiyor. Ara destek konumunda olan 8.49 seviyesinin üzerinde pozisyonlar sürdürülebilir. Ancak bu desteğin kırılması bozulmayı artıracağından 8.49 seviyesinin altında pozisyonları azaltmak yararlı olacaktır.
TÜPRAŞ: Son dönemde hareket ettiren 86.20 ile 84.50 destekleri geçerliliğini koruyor. Bu destek bandının üzerinde kademeli arttırılabilir. Yükseliş hareketinin güç kazanması için ilk etapta 88.80 ara direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli.
TAV HAVALİMANLARI: İkili dip formasyonu görülen toparlanma sürecinin devamını önümüzdeki günlerde de görebiliriz. Boyun çizgisi konumunda olan 18.30'un aşılması ile pozisyonlar artırılabilir. Bu seviyenin üzerinde hareketlerde ise 19.88 ile 20 bandı hedeflenebilir. (Takvim)
Endekslerin sadeleştiği borsaya yatırımcı ilgisi artarken, uzmanlar hisse senedi piyasasına yeni gireceklere tavsiyelerde bulunuyor. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, hisse senedi yatırımcısı olmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Gündoğdu, PARA dergisine şu değerlendirmeleri yaptı:
BORSADA uzun ya da kısa vadeli olarak bir şirketin hissesine yatırım yapmadan önce şirketin karnesi diye nitelendirebileceğimiz bazı özelliklerini mutlaka bilmeliyiz. Hissenin sadece adını, hangi işi yaptığını bilerek o hisseye yatırım yapmak, paranızı çöpe atmaktan farksızdır.
ZAMANI ve bilgisi kısıtlı olan bireysel yatırımcılar için hisse senetleri ve benzeri yatırımlardan al-sat yaparak kısa sürede yüksek getiri elde etmek mucizedir. Yatırımcılara söylenecek son söz: Rengi güzel diye aldanıp, bilmediğiniz sularda yüzmeyin.
HİSSE senedi piyasasının özünde risk vardır. En az bir kez kaybetmediyseniz henüz yatırımcı değilsiniz demektir.
Göksel Tekiner'in Para dergisindeki bazı şirketlerle ilgili teknik yorumları şöyle:
ENERJİSA: Teknik göstergelerde bozulma belirginleşiyor. Ara destek konumunda olan 8.49 seviyesinin üzerinde pozisyonlar sürdürülebilir. Ancak bu desteğin kırılması bozulmayı artıracağından 8.49 seviyesinin altında pozisyonları azaltmak yararlı olacaktır.
TÜPRAŞ: Son dönemde hareket ettiren 86.20 ile 84.50 destekleri geçerliliğini koruyor. Bu destek bandının üzerinde kademeli arttırılabilir. Yükseliş hareketinin güç kazanması için ilk etapta 88.80 ara direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli.
TAV HAVALİMANLARI: İkili dip formasyonu görülen toparlanma sürecinin devamını önümüzdeki günlerde de görebiliriz. Boyun çizgisi konumunda olan 18.30'un aşılması ile pozisyonlar artırılabilir. Bu seviyenin üzerinde hareketlerde ise 19.88 ile 20 bandı hedeflenebilir. (Takvim)