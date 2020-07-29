Borsada yatırım yapacaklar dikkat: Şirketin karnesine bakın

sadeleştiğiborsaya yatırımcıilgisi artarken,uzmanlar hissesenedi piyasasınayeni girecekleretavsiyelerde bulunuyor. MedipolÜniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.Aysel Gündoğdu, hisse senedi yatırımcısıolmak isteyenlere önemli tavsiyelerdebulundu. Gündoğdu, PARA dergisine şudeğerlendirmeleri yaptı:uzun ya da kısa vadeliolarak bir şirketin hissesine yatırımyapmadan önce şirketin karnesi diyenitelendirebileceğimiz bazı özelliklerinimutlaka bilmeliyiz. Hissenin sadece adını,hangi işi yaptığını bilerek o hisseye yatırımyapmak, paranızı çöpe atmaktan farksızdır.