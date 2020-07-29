Altın fiyatları son dakika! 29 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz haftadan bu ana hızla yükselen gram altın gece yarısı 437 TL sınırına yaklaştı. Sabah saatlerinde 435 TL'den işlem gören gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili tahminlerini açıkladı. Peki, 29 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın yükselecek mi? İşte son gelişmeler...
Altn fiyatları 29 Temmuz'da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ABD-Çin arasındaki gerilim ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerle yükselişe geçen altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Elinde gram altını bulunduran yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Gece yarısı 437 TL'yi gören gram altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, yarım, bilezik gramı, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz altın fiyatlarında son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Dış piyasalarda rekor düzeylerde işlem gören altın, içeride de tırmanışını sürdürüyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının tarihi zirveye ulaşmış olsa da Covid-19'a ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı ve "Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle koronavirüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" diye ekledi.
ALTIN NE OLACAK?
Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, ons altın fiyatı yükselişine devam ederek 1940'dan günü sonlandırdı. Almanya'da IFO iş güveni endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşerek Temmuz ayında 90.5 seviyesine yükseldi. Bunun yanı sıra ABD dayanıklı mal siparişleri salgının başladığı Haziran ayında %7.3 ile beklentinin üzerinde artış kaydetti. ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Trump ile yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump,Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu. ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.
Alıcıların baskın olduğu ons altında gece saatlerinde 1980 seviyesi aşıldı. Hızlı bir düzeltme ile güne başladığı seviyeye gelen sarı metalde yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1980 direnci takip edilebilir. Kar satışlarının artması halinde ise sırasıyla 1911 ve 1885 destekleri test edilmek istenebilir.