Trump ile yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump,Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu. ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.

Alıcıların baskın olduğu ons altında gece saatlerinde 1980 seviyesi aşıldı. Hızlı bir düzeltme ile güne başladığı seviyeye gelen sarı metalde yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1980 direnci takip edilebilir. Kar satışlarının artması halinde ise sırasıyla 1911 ve 1885 destekleri test edilmek istenebilir.