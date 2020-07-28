KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? KYK burs ve krediler bayramdan önce yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri KYK ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediyordu. Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuyla ilgili müjdeyi verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, KYK burs ve kredi ödemeler başladı mı? KYK burs ve krediler bayramdan önce yatar mı? KYK kredisi ne kadar 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2020 Ağustos ayına ilişkin KYK burs ve kredi ödeme takvimi şu şekildedir;

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.