Altın yükselişi devam edecek mi? Uzmanlardan flaş yorum

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'ya yaptığı değerlendirmede, 2011 yılından sonra 400-500 dolar civarında aşağı yönlü hareketlerin ani bir şekilde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki hareketler için temkinli duruş sergilenmeli" dedi.