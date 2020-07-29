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Son dakika: TÜİK son rakamları açıkladı! Haziran ayında ihracatta hızlı yükseliş

'in açıkladığı verilere göre 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Son dakika: TÜİK son rakamları açıkladı! Haziran ayında ihracatta hızlı yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara yükseldi.

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