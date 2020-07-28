Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, reşat, yarım, çeyrek, 22 ayar gram altın kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yakın tarihte ons fiyatları 1810 dolar civarında bulunuyorken, gram altın fiyatı ise 399 lira seviyelerindeydi. 17 Temmuz sonrasında altın yükseliş trendine girdi. Altın fiyatları saat bugün itibariyle ons tarafında 1949 dolardan gram altın ise 434 liradan işlem gördü. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, reşat, yarım, çeyrek, 22 ayar gram altın kaç para? Altından rekor üstüne rekor...

Tarihler 17 Temmuz'u gösterdiğinde ons altın fiyatları 1810 dolar seviyesinde bulunuyorken, gram altın fiyatları ise 399 lira seviyesinden günü tamamlamıştı. Altın fiyatları bu tarihten itibaren yükseliş trendinde bir üst kanala geçerek hızlandı.