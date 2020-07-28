Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, reşat, yarım, çeyrek, 22 ayar gram altın kaç para? Altından rekor üstüne rekor...
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Ons fiyatlarının yükselişi yurt içi ve dışından takip ediliyor. Özellikle son dönemlerde rekor üstüne rekor kıran altının yükselişinin ne kadar süreceği merak ediliyor. Güvenli liman olarak gösterilen altında yaşanan dalgalanmaları uzman isimler yorumluyor. Gram altın rekoru kırarak 437 lirayı gördü. Bütün gece altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar gözden kaçmadı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, reşat, yarım, çeyrek, 22 ayar gram altın kaç para? Altından rekor üstüne rekor...
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, reşat, yarım, çeyrek, 22 ayar gram altın kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yakın tarihte ons fiyatları 1810 dolar civarında bulunuyorken, gram altın fiyatı ise 399 lira seviyelerindeydi. 17 Temmuz sonrasında altın yükseliş trendine girdi. Altın fiyatları saat bugün itibariyle ons tarafında 1949 dolardan gram altın ise 434 liradan işlem gördü. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, reşat, yarım, çeyrek, 22 ayar gram altın kaç para? Altından rekor üstüne rekor...
Tarihler 17 Temmuz'u gösterdiğinde ons altın fiyatları 1810 dolar seviyesinde bulunuyorken, gram altın fiyatları ise 399 lira seviyesinden günü tamamlamıştı. Altın fiyatları bu tarihten itibaren yükseliş trendinde bir üst kanala geçerek hızlandı.
Altın fiyatlarında hareketlerin özellikle gece olması dikkat çekiyor. Bugün özellikle gece yarısından itibaren yükselerek ons tarafında 1981 doları, gram tarafında 437 lirayı gören altın fiyatları saat 05:00'den sonra sert satış yedi.
SERT SATIŞIN ARDINDAN YÖN TEKRAR YUKARI DÖNDÜ
Ons altın fiyatları sabaha karşı gelen sert satışın ardından gün içi 1907 dolara, gram altın fiyatları 422 liraya kadar çekildi. Günün ikinci yarısında altın fiyatlarında yön tekrar yukarı döndü.
Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler. Dış piyasalarda rekor düzeylerde işlem gören altın, içeride de tırmanışını sürdürüyor.
Altın fiyatları saat 17:46 itibariyle ons tarafında 1949 dolardan gram altın ise 434 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
ABD-Çin artan gerginliğiyle piyasa risklerinin artması güvenli liman etiketli altına talebi artırıyor.
Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.
PEKİ ALTIN FİYATLARINA UZMANLAR NE DİYOR?
"KAR SATIŞLARI GELEBİLİR"
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının tarihi zirveye ulaşmış olsa da Covid-19'a ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı ve "Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle korona virüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" diye ekledi.
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketlere karşın, ekonomide yeni kısıtlamaların talep üzerindeki baskıyı artıracağına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını da baskı altında tutuyor.
"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, 2011 yılından sonra 400-500 dolar civarında aşağı yönlü hareketlerin ani bir şekilde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki hareketler için temkinli duruş sergilenmeli" dedi.
GRAM ALTIN FİYATI
431,43 TL
433,14 TL
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
426,85 TL
427,02 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.936,75 TL
1.937,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
683,03 TL
698,13 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.731,85 TL
2.784,19 TL
YARIM ALTIN FİYATI
1.361,66 TL
1.396,37 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
241,61 TL
280,44 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
390,42 TL
405,52 TL