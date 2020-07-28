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Gram altın rekor yeniledi! 28 Temmuz gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları rekora doymuyor. Koronavirus ve ABD-Çin arasındaki gerilim altın fiyatlarına yükseliş getiriyor. altının rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte da rekor tazelemeye devam ediyor. Peki ? ? İşte detaylar.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Gram altın rekor yeniledi! 28 Temmuz gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs etkisi ve ABD-Çin arasındaki diplomatik gerilim fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın ons fiyatındaki yükselişle güçleniyor.

Gram altın rekor yeniledi! 28 Temmuz gram altın fiyatlarında son durum

Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437.6 lira seviyesine kadar yükseldi.

Gram altın rekor yeniledi! 28 Temmuz gram altın fiyatlarında son durum

Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü.

Gram altın rekor yeniledi! 28 Temmuz gram altın fiyatlarında son durum

Saat 08:35 itibariyle gram altın 428.5 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1938 dolar seviyesinde.

Gram altın rekor yeniledi! 28 Temmuz gram altın fiyatlarında son durum

HAREKETLİLİK SÜREKLİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta da yükselişini sürdüren altın dün de güne sert yükselişle başlamıştı. Dünden bugüne gram altın fiyatı 18.8 lira artmış oldu. Uzmanlar ons altın fiyatında 2000 dolar seviyesinin kritik seviye olduğunu belirtiyorlar.

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