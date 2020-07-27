27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi

Son dakika haberi... , Twitter hesabından bugün gerçekleştiren toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, ''Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul 'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir.'' ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FİKKO TOPLANTISI PAYLAŞIMI: YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen FİKKO toplantısında, İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planının, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirildiğini ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritasının belirlendiğini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır."

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 23 yıl sonra bir ilk SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK DUYURDU: 23 YIL SONRA BİR İLK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA