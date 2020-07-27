Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bugün gerçekleştiren FİKKO toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, ''Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir.'' ifadelerini kullandı.