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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi

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Giriş: 27.07.2020 20:09
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bugün gerçekleştiren FİKKO toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, ''Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir.'' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Yol haritası belirlendi
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