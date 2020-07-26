Engelli, yaşlı ve evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli, yaşlı ve evde bakım aylıklarının ne zaman ödeneceği araştırılmaya başlandı. Ağustos ayı ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyordu. Müjdeli haber Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, engelli maaşı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ne zaman verilecek? Bayramdan önce yatacak mı? İşte ödeme tarihi...

ENGELLİ MAAŞI VE YAŞLI AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı aylığı ve engelli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ödemelerin hak sahiplerine bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi.