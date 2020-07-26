Tarih belli oldu! Engelli maaşı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ne zaman verilecek? Bayramdan önce yatacak mı?
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber Bakan Selçuk'tan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen engelli maaşı, yaşlı aylığı ve evde bakım maaşı ödemelerinin tarihi belli oldu. Bu ödemelerden faydalanan vatandaşlar, ağustos ayı ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyordu. Peki, engelli maaşı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ne zaman verilecek? Bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler...
Engelli, yaşlı ve evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli, yaşlı ve evde bakım aylıklarının ne zaman ödeneceği araştırılmaya başlandı. Ağustos ayı ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyordu. Müjdeli haber Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, engelli maaşı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ne zaman verilecek? Bayramdan önce yatacak mı? İşte ödeme tarihi...
ENGELLİ MAAŞI VE YAŞLI AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı aylığı ve engelli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ödemelerin hak sahiplerine bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi.
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını belirten Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını sözlerine ekledi.
Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar.
Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.