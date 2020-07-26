Fatih'in yanına Korkut, Atakan ve Sancar....

Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemisi olan, dünyanın sayılı 5 gemisi içinde yer alan 5. nesil teknolojiye sahip FATİH gemisi geçen hafta konumlandığı Ereğli açıklarında Tuna-1 lokasyonunda 7/24 saat görev yapıyor.

Uydu aracılığı ile deniz tabanına sinyalizasyon gönderilerek dinamik pozisyonlama sistemi ile hassas konumlandırma yapılan FATİH, 6 metre dalga boyuna ve 90 km/saat rüzgar hızına dayanıklı bir şekilde büyük matkaplarla deniz dibine inerek kuyu açma faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediyor.

3 GEMİ İLE DESTEK



Denizin 12 bin metre dibine kadar inebilecek şekilde teknik donanımlı FATİH'e 3 gemi lojistik destek veriyor. Korkut, Atakan ve Sancar gemileri TPAO'ya ait Filyos Limanı yakınlarındaki tesisten FATİH gemisine bir yandan malzeme taşıyor, bir yandan personelin gidip gelmesini sağlıyor. Üç gemi, aynı zamanda gemide biriken denizin dibinden çıkarılıp depolanan sondaj atıkları ve katı atıkları alıp getirme işini de yapıyor. Gemiler acil durumlarda da anında devreye girerek FATİH'in her türlü ihtiyacını karşılıyor.