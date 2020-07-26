En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli aylıklarında önemli gelişme

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gelirleri artıracak yeni talepleri için verilecek kararları da merakla bekliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarılıp 650 bin emeklinin geliri artırılırken, şimdi bu tutarın asgari ücrete eşitlenmesi gündemde.