3 İngiliz profesör 'Kovid-19 ilacını bulduk' dediler şirketin hisseleri yüzde 540 arttı

KORONAVİRÜS SALGINI ORTAYA ÇIKTIĞINDA TEDAVİNİN ETKİSİNİ GÖRDÜLER

Synairgen şirketini kuran üç profesör, çalışmalarını devam ettirdi. Synairgen'in Genel Müdürü Richard Marsden, şirketin kronik bronşit ve amfizem hastalarına yardımcı olmak için interferon beta ilacını kullanan bir klinik deneye dahil olduklarını ve koronavirüs salgını ortaya çıktığında, bu virüse karşı savunmada önemli bir rol oynayabileceklerini fark ettiklerini ifade etti.