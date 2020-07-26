Emeklilere çifte kazanç! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri

SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde ikramiyelerini almaya hazırlanan emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Bu ay hem zamlı maaş hem de ikramiye ile çifte kazanç yaşayan emekliler için resmi açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiye ödemelerinin aylıklarla birlikte yatırılacağını açıkladı. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak." ifadelerini kullandı.