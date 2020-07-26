Emeklilere çifte kazanç! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklileri için ayrı ayrı günlerde yatırılan bayram ikramiye ödemelerinin tarihi merak ediliyordu. Bakan Selçuk yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin tarihini duyurdu. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri...
SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde ikramiyelerini almaya hazırlanan emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Bu ay hem zamlı maaş hem de ikramiye ile çifte kazanç yaşayan emekliler için resmi açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiye ödemelerinin aylıklarla birlikte yatırılacağını açıkladı. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak." ifadelerini kullandı.
SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri şu şekilde:
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, son rakamı 4 olanlar 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilecek.
BAĞ-KUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bağ-Kur emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri şu şekilde:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, son rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakamı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşlarını ve ikramiyelerini alabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler 1.000'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.