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122 sahil güvenlik botlarına yerli donanım imzası

Türk Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılacak botu, yerli donanımlarla Antalya 'de yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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122 sahil güvenlik botlarına yerli donanım imzası

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanılacak 122 sahil güvenlik botu, yerli donanımlarla Antalya Serbest Bölge'de yapılacak.

Botları yapacak tersanenin genel müdürü Utku Alanç, "Yaklaşık 2 ayda 6 bot teslim edeceğiz, yani haftada bir botu denize indireceğiz. Yaklaşık 6 yıl içinde projeyi tamamlayacağız" dedi.

Alanç, "Botların arka taraflarında kurtarma platformu bulunacak. Yaralı ve vefat durumunda bu kurtarma platformu kullanılacak. Bu da özgün ve yerli tasarım olarak Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine girecek" şeklinde konuştu.

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