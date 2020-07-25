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Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bağkur'lu emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri bugün ödeniyor

Son dakika haberi... Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir süre kaldı. Bağ-Kur'lu emeklilerin emekliği aylığı ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlandı. Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de 25-28 Temmuz tarihileri arasında almış olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bağkur'lu emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri bugün ödeniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan ödeneceğini açıklamıştı

Buna göre, Bağkur emeklileri için 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bağkurlu emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri bugün ödeniyor MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! BAĞKUR'LU EMEKLİ AYLIKLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ BUGÜN ÖDENİYOR

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