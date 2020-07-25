Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bağkur'lu emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri bugün ödeniyor

Son dakika haberi... Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir süre kaldı. Bağ-Kur'lu emeklilerin emekliği aylığı ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlandı. Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de 25-28 Temmuz tarihileri arasında almış olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan ödeneceğini açıklamıştı

Buna göre, Bağkur emeklileri için 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.