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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bağkur'lu emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri bugün ödeniyor
Son dakika haberi... Kurban Bayramı'na bir haftadan az bir süre kaldı. Bağ-Kur'lu emeklilerin emekliği aylığı ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlandı. Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de 25-28 Temmuz tarihileri arasında almış olacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan ödeneceğini açıklamıştı
Buna göre, Bağkur emeklileri için 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.