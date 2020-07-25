Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: İki yılda üretim yüzde 45 arttı

Pakdemirli, yaptığı konuşmasında, "Bizim için çok özel bir gün. Bizim de evlatlarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir şey var. Bakın, 18 yıl yaptığımız icraatler bir başka, Ayasofya'nın ibadete açılması çok önemli. Çünkü Fatih'in bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Biz sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte o vasiyeti yerine getirdik. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir olay. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.



"ÇİFTÇİMİZE HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLADIK"

İllerdeki sorunları ziyaret ederek, birebir dinlediklerini ifade eden Pakdemirli, "Her ilimizin kendine göre problemi var. Bizler de ziyaret ederek, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki pandemi dönemiyle gidemedik. Şimdi normalleşmeyle birlikte çıktık. Burada da herkes kurallara uyuyor, maske takıyor. Sizleri tebrik ediyorum. Türkiye'de bir problem yaşadık. Bakanlık olarak çok hazırlıklıydık. Çiftçimizin moralini en yüksek şekilde tutacak şekilde çalışmalar yaptık. Eve kapatılmasına mani olmayı sağladık. Her ne olursa olsun, kırsal alanda hastalık riski çok düşük, bizler de çiftçilerimize böyle imkan sağladık. Muhalefet partisi milletvekillerimize bakıyorum. 'Çiftçimiz bitti, üretim bitti, şu bitti, bu bitti' Şimdi rakamlarla bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Bir eleştiri varsa bu işin içinde rakam olması lazım"

İKİ YILDA ÜRETİM YÜZDE 45 ARTTI

Son 2 yılda üretimde ciddi artışlar olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "İki yılda üretim yüzde 45 arttı. Sadece geçen yılla bu yıl arasındaki fark yüzde 26. Biz çok özel bir şey yaptık mı? Sadece size doğru motivasyon ve doğru çalışma gerçekleştirdik. Çiftçimizin moralini bozmaya gerek yok. Üretici dostu politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Döviz fiyatları çok arttı ve girdi fiyatlarımız çok arttı. Ben burada Bakanlığın kalın duvarları arasında kalabilirdim. Ama ben ne yaptım. Dışarı çıktım. Üreticiye en uygun fiyattan alım yapacağız. Hasattan önce fiyatları açıklayacağız ve sizleri memnun edeceğiz. 2019 yılında üreticimizin zarar ediyorum dediği ürün bırakmadık. Çaydan tutun da pancardan kuru üzüme, ete her konuda üretici dostu politika izlemeye devam edeceğiz dedik, sözümüzü tuttuk. Üretici lehine her türlü insiyatifi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



"ÖNÜMÜZDEKİ YIL SÖZLEŞMELİ TARIMI ÇIKARTACAĞIZ"

Sözleşmeli tarımdan bahseden Pakdemirli, "Sözleşmeli tarım. Nedir sözleşmeli tarım. Sözleşmeli tarım üreticiyi ve sanayiciyi koruyan bir şey. Önümüzdeki yılda bunu çıkartacağız. Türkiye genelinde birçok üründe sözleşmeli tarım var. Sistem işliyor. Fakat her üründe işliyor mu? Birçok üründe işlemiyor. Sözleşmeli tarımı işler hale getirmek için dijital platform oluşturacağız. Nasıl telefondan ürünlere bakıyorsunuz, burada da inceleyebileceksiniz. Bu platform kimseyi dışlamıyor. Mevlana gibi herkese 'Gel' diyor. Üreticiye sorsam ben bunu istediğim fiyata satamıyorum, tüketiciyi sorsam 'İstediğim fiyata alamıyorum' diyor. İşte üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek bir sistem. Eğer sizler dijital tarımı kullanırsanız, burası derinleşirse ürünlerinizi pazara çıkartabilirsiniz. Bu platformu kullanın. Bunu kullanalım birkaç senede önemli bir mesafe kat etmiş olacağız" diye konuştu. Pakdemirli, konuşmasının sonunda yağlık ayçiçeği desteğini de 40 kuruştan 50 kuruşa çıkardıklarını söyledi.