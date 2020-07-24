Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internetten kurumun e-mağazasından satın alınabiliyor.

Sınırlı sayıda basılan özel tedavül para ve hatıra parayı almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Beşiktaş'taki Darphane'nin önüne geldi. İsimleri ve TC kimlik numaraları alınan vatandaşlara daha sonra sırayla para satışı yapıldı.





Hem gümüş hem de bronz parayı ilk alan Engin Çon, çok heyecanlı olduğunu, bugünün tarif edilemeyeceğini ifade etti.

Bu arada, özel basılan paralardan almak için sıra bekleyen vatandaşlara baklava ikram edildi.

Özel paraların internet satışına haftaya başlanacağı bildirildi.





