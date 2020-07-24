Yapımında sona gelinen Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Asfalt serimlerinin sürdüğü Sakarya'da ki çalışmalar havadan görüntülendi. İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu' da devam eden çalışmalarda sona gelindi.