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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Staj seferberliği başladı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Staj seferberliği başladı

, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" mesajını verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Staj seferberliği başladı

, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" mesajını verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİNDEN "STAJ SEFERBERLİĞİ"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Programı, "www.yetenekkapisi.org" adresinden duyuruldu.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Staj seferberliği başladı SON DAKİKA HABERİ: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: STAJ SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden staj seferberliği CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİNDEN "STAJ SEFERBERLİĞİ"
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden staj seferberliği

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