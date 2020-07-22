22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 500 vatandaşımıza yeni istihdam imkanı oluşturacak

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 500 vatandaşımıza yeni istihdam imkanı oluşturacak

Sanayi ve , Kampüsü temel atma töreninde konuştu. Varank, "Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir aradayız. 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni imkanı oluşturacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 500 vatandaşımıza yeni istihdam imkanı oluşturacak

Sanayi ve , Kampüsü temel atma töreninde konuştu.

"500 KİŞİYE YENİ İSTİHDAM OLUŞTURACAK"

Varank, "Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir aradayız. 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni imkanı oluşturacak." dedi.

"120 MİLYON DOLARLIK BİR İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Bakan Mustafa Varank, "Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevleri, ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmeye başlayacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek." açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasını şöyle sürdürdü;

TOGG MÜHENDİSLİK TASARIM VE ÜRETİM MERKEZLERİ TEMEL ATMA TÖRENİ

"Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz."

Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti.

Ayrıca , "Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi de arttı. Ümit ediyorum ki bu canlanma, yılın geri kalanında da aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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