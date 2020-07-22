Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 500 vatandaşımıza yeni istihdam imkanı oluşturacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasını şöyle sürdürdü;

TOGG MÜHENDİSLİK TASARIM VE ÜRETİM MERKEZLERİ TEMEL ATMA TÖRENİ

"Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz."

Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi de arttı. Ümit ediyorum ki bu canlanma, yılın geri kalanında da aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.