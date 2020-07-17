Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 17 Temmuz evde bakım parası hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar Temmuz ayı maaşların hangi illerde yatırıldığını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım maaşlarının 32 ilde yatırıldığı belirtildi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 17 Temmuz evde bakım parası yatan iller güncel liste ve sorgulama ekranı...
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılan evde bakım maaşının Temmuz ayında ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Evinde hasta bakan vatandaşlar bu ayın bakım aylığının hesaplara yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
2020 Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:
1- Hatay
2- Tokat
3- Bolu
4- Edirne
5- Diyarbakır
6- Kırklareli
7- İzmir
8- Karabük
9- Kayseri
10- Antalya
11- Zonguldak
12- Bilecik
13- Konya
14- Ankara
15- Denizli
16- Afyonkarahisar
17- İstanbul
18- Şanlıurfa
19- Uşak
20- Manisa
21- Ordu
22- Çanakkale
23- Mersin
24- Samsun
25- Bayburt
26- Siirt
27- Kars
28- Erzurum
29- Bursa
30- Balıkesir
31- Adana
32- Kırıkkale
TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.