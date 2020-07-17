Konut kredisi kullananlar dikkat! O ücret iade edildi

Gürpınar bunun üzerine, Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, bankadan davacı oldu. 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, şikayetçi Eren Gürpınar hazır bulundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, bankanın ekspertiz işlemini yaptığına dair dosyaya herhangi bir fatura sunamadığından davayı kabul ederek, tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti. Mahkeme, Gürpınar'ı haklı bularak, ekspertiz ücreti olarak alınan 545,71 TL'nin iadesine karar verdi.