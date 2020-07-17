17 Temmuz 2020, Cuma
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Konut kredisi kullananlar dikkat! O ücret iade edildi

'de bir bankadan 80 bin TL çeken vatandaş, krediden kesilen 545,71 TL'lik ekspertiz ücretinin iadesi için başvuruda bulundu. Mahkeme vatandaşı haklı bularak ücretin iadesine karar verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Konut kredisi kullananlar dikkat! O ücret iade edildi

Kayseri'de yaşayan sağlık memuru Eren Gürpınar, bankadan 80 bin TL'lik konut kredisi kullandı. Bu krediye ilişkin banka tarafından 545,71 TL ekspertiz ücreti tahsil edildi. Gürpınar, ücretin haksız yere kesildiği iddiasıyla paranın iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti Gürpınar'ın talebini reddetti.

Konut kredisi kullananlar dikkat! O ücret iade edildi

Gürpınar bunun üzerine, Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, bankadan davacı oldu. 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, şikayetçi Eren Gürpınar hazır bulundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, bankanın ekspertiz işlemini yaptığına dair dosyaya herhangi bir fatura sunamadığından davayı kabul ederek, tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti. Mahkeme, Gürpınar'ı haklı bularak, ekspertiz ücreti olarak alınan 545,71 TL'nin iadesine karar verdi.

Konut kredisi kullananlar dikkat! O ücret iade edildi

Yaşadığı olayı anlatan Gürpınar, "Bankadan konut kredisi kullandık. Banka evime ekspertiz ücreti kesiyor. Bunun faturasını da devlete gösteremiyor. Hakem heyeti başvurumuzu reddetse de Tüketici Mahkeme ekspertizs davamızı kabul edip, bizi haklı buldu ve haksız alınan ekspertiz ücreti yeniden iade edilecek" dedi.

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