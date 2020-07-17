SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı? Engelli maaşı alan bayram ikramiyesi alabilir mi?
SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurban bayramı ikramiyesinin 17-29 Temmuz tarihi arasında yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, SSK'lı emekliler 17-26 Temmuz, Bağkur'lu emeklilerin ise 25-28 Temmuz arasında ikramiyelerini alabilecek. Engelli vatandaşlara 1000 TL bayram ikramiyesi ödenmesi beklenmiyor. Peki, SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı? Engelli maaşı alan bayram ikramiyesi alabilir mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı? Engelli maaşı alan bayram ikramiyesi alabilir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk 6 ay için açıklanan 5,75 zammın ikramiyelere yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ikramiyelerinin hesapta olacağı tarihi açıkladı. Bakan Selçuk, SSK'lı emekliler 17-26 Temmuz, Bağkur'lu emeklilerin ise 25-28 Temmuz arasında ikramiyelerini alabilecek. Engelli vatandaşlara 1000 TL bayram ikramiyesi ödenmesi beklenmiyor. İşte detaylar haberimizde...
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 13 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin ilk kez emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.
KİMLERİN İKRAMİYESİ EKSİK YATACAK
Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek.
Ayrıca engelli maaşı alan vatandaşlara 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenmeyecek.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR!
-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
-Şehit yakınları ve gaziler
-Ölüm aylığı alanlar
-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
-Geçici köy korucuları
-Şeref aylığı alanlar
-Şampiyon sporcular,
-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?
Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek. Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik dereceği oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye verilecek.