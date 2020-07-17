SGK SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı? Engelli maaşı alan bayram ikramiyesi alabilir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk 6 ay için açıklanan 5,75 zammın ikramiyelere yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ikramiyelerinin hesapta olacağı tarihi açıkladı. Bakan Selçuk, SSK'lı emekliler 17-26 Temmuz, Bağkur'lu emeklilerin ise 25-28 Temmuz arasında ikramiyelerini alabilecek. Engelli vatandaşlara 1000 TL bayram ikramiyesi ödenmesi beklenmiyor. İşte detaylar haberimizde...

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 13 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin ilk kez emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.