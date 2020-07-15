Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Rusya ile mutabık kaldık! Uçuşlar başlıyor

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle durdurulan yurt dışı uçuşların 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeler için başlatıldığını anımsattı.

31 ülkeyle seferlere başlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya'nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.

1 AĞUSTOS İTİBARIYLA BAŞLAYACAK UÇUŞLAR...



THY açıklamasında, 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY'nin, 1 Ağustos itibarıyla İran'da Şiraz, Tebriz, Irak'ta Bağdat, Erbil ve Süleymaniye, Kuveyt, Abu Dabi, Dubai, Suudi Arabistan'da Riyad, Damman ve Cidde, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Mısır'da İskenderiye, Hurgada ve Sarm-El-Seyh, Tunus, Kemarun'da Douala ve Yaounde, Kenya'da Nairobi, Gana'da Akra, Güney Afrika'da Cape Town ve Johannesburg, Tanzanya'da Darrüsselam ve Zanzibar'a uçuşlarına başlamayı planlandığı kaydedilmişti.