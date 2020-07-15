Altın fiyatları son dakika! Uzmanlardan kritik açıklama! 15 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Bugün 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle borsalar kapalı. Dünkü kapanışta çeyrek altın 646 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem görmüştü. Gram altın 15 Temmuz'a 399 liradan başladı. Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Peki, altın ne olur? Altın fiyatları yükselecek mi? Gram, çeyrek, tam altın ne kadar? İşte son gelişmeler...
Altı fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Kovid-19 pandemisi nedeniyle sert yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 400 lirayı görerek yeni rekor kıran gram altın, 15 Temmuz'a 399 liradan başladı. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar son durumu araştırıyor. Canlı altın fiyatları ve uzman yorumlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
Ziraat Yatırım'ın açıklamasına göre, altın fiyatları, dolardaki sınırlı güçlenmeyle 1.800 seviyesi etrafında işlem görmekte. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 1.812 ve sonrasında 1.833 seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise sırasıyla 1.791 ve sonrasında 1.771 seviyesi test edilebilir.
Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Haftanın ilk işlem günü Ons altın karışık seyir izlese de 1800'ün üzerinde kalarak 1802'den kapandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %17.4 arttı, yıllık %19.9 geriledi. Perakende satış hacmi ise geçen yıla göre %16.7 düştü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl ortalama %4.7 daralacağı ve 2021'de %5.9 büyüyeceği tahmininde bulundu.
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında halka salgınla mücadele kapsamında hijyen kurallarına uyma çağrısında bulunarak, "Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi gerçek" ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra G7 maliye bakanları, en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınmasını öngören G20 Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'nin tüm resmi ikili kreditörlerce tam olarak uygulanması çağrısı yaptı. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Smith ve Sam Brownback'e yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1789 ve 1784 seviyeleri destek oluşturabilir.
Olası düzeltme hareketlerinde ise 1805 ve 1816 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
ALTININ KİLOGRAMI 396 BİN 350 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 396 bin 350 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 350 lira, en yüksek 399 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 396 bin 350 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 731 milyon 286 bin 813,30 lira, işlem miktarı ise 4.457,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 750 milyon 783 bin 767,77 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.