Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli maaşı alan Kurban Bayramı ikramiyesi alabilir mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Emekli vatandaşların ikramiyelerini ne zaman alacağı açıklandı. Engelli maaşı alanlar ise ödemeden muaf tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Peki, Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli maaşı alan Kurban Bayramı ikramiyesi alabilir mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.