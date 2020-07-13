Son dakika: Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli maaşı alan Kurban Bayramı ikramiyesi alabilir mi?
Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Sorusunun cevabı son saatlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasının ardından emeklilere ödenecek ikramiye tarihi belli oldu. Engelli vatandaşlar ödenecek ikramiyelerden kendilerine ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Engelli maaşı alan Kurban Bayramı ikramiyesi alabilir mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Engellilere bayram ikramiyesi var mı? işte detaylar haberimizde...
Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli maaşı alan Kurban Bayramı ikramiyesi alabilir mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Emekli vatandaşların ikramiyelerini ne zaman alacağı açıklandı. Engelli maaşı alanlar ise ödemeden muaf tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Peki, Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli maaşı alan Kurban Bayramı ikramiyesi alabilir mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.
Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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