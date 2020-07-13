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Şikayet üstüne şikayet geliyordu! BDDK'dan bankalara 330 milyon lira ceza

ve Denetleme Kurumu () corona virüs salgını döneminde bankalara yönelik şikayetlerin ardından harekete geçti. BDDK mayıs ayından itibaren müşterilerine kolaylık sağlamayan bankalara yaklaşık 330 milyon lira idari para cezası verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Şikayet üstüne şikayet geliyordu! BDDK'dan bankalara 330 milyon lira ceza

BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara yönelik şikayetler üzerine mayıs ayından beri bankalara yaklaşık 330 milyon lira idari para cezası verdi. Şikayetler arasında salgın nedeniyle iş veya gelir kaybına uğradığını ifade eden vatandaşların öteleme, yapılandırma, yeni ödeme planına bağlama ve ödemede esneklik sağlanmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması başı çekti

Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin gerekçesiz kullandırılmaması da BDDK'ya gelen şikayetler arasında yer aldı. Güçlü teminatları ve kredi notu olduğu halde müşterinin kredi talebinin gerekçesiz reddedilmesine de ceza kesildi.

BDDK geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

Bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9 Temmuz tarihli toplantısında alınan Kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204.651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

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