TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Kırıkkale Bahşılı, Aksaray Eskil, Aksaray Sultanhanı ve Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oluyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırıkkale, Aksaray ve Bursa illerine yapılacak 2+1 ve 3+1 konutların kurası bugün gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2020 TOKİ kura sonuçları...
TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa 2+1 ve 3+1 kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.. TOKİ'nin Kırıkkale Bahşılı, Aksaray Eskil, Aksaray Sultanhanı ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine yapılacak konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Koronavirüs nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edilebileceği duyurulmuştu. Kırıkkale, Aksaray ve Busa TOKİ kura sonuçları ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Kırıkkale, Aksaray ve Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2020 TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...
TOKİ KIRIKKALE, AKSARAY, BURSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Kırıkkale Bahşılı 5. etap 220 adet, Aksaray ili Eskil ilçesi 2. etap 142 adet, Aksaray ili Sultanhanı ilçesi 3. etap 150 adet, Bursa Mustafakemalpaşa 694 adet konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
KIRIKKALE BAHŞILI 5. ETAP KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
AKSARAY ESKİL 2. ETAP KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
AKSARAY SULTANHANI 3. ETAP KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
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- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
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