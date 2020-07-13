ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'ın 10 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, dünü %0,3 düşüşle kapatan değerli madende DXY endeksindeki toparlanma ile birlikte bugün satış baskısı gözlenmekte. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketlerde 1.790 ve 1.770 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.812 ve sonrasında 1.830 seviyesi direnç olabilir.

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1800 üzerinde kalınmadıkça değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1793 ve 1785 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1810 noktasından sonra 1825 seviyesi direnç oluşturabilir."